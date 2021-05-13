В ГИБДД Ставрополья предложили установить ограничения скорости для электросамокатов

В ГИБДД Ставропольского края сообщили, что в регионе могут установить скоростные ограничения для пользователей электросамокатов, гироскутеров и велосипедов.

- Инициатива пока не принята на законодательном уровне, при этом в Ставропольском крае использование средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, гироскутеров, моноколес пока не является глобальной проблемой безопасности дорожного движения, - заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД края Евгений Синицын.

Однако в крупных городах России уже ввели скоростной режим для таких видов средств передвижения. В Ставропольском крае нет предписаний о том, где и как могут перемещаться граждане на самокатах и велосипедах. Пока что главное требование - не мешать работе транспорта и пешеходам.

Синицына процитировало ИА "Победа26".