На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 54 человека

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 54 жителей края. Число зараженных в регионе достигло 53781. Также за вчерашний день скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелей форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1426.

- Поставить перед болезнью заслон поможет вакцинация. Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 217 тысяч жителей нашего края. Запасы вакцины в регионе достаточны. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.