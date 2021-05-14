Руководство фирмы-банкрота "ЮгРосПродукт" пойдет под суд в Ставрополе

Андрей Кикоть. Фото: Генпрокуратура РФ

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу о преднамеренном банкротстве. Перед судом предстанут жители Ставрополья - гендиректор ОАО «ЮгРосПродукт» и его бенефициарный владелец.

По информации прокурора Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елены Усачевой, в 2013 и 2014 годах оборудование и другое имущество ОАО было передано в собственность ООО «Гелиос». В результате организация не смогла продолжить производство и обанкротилась. Однако у фирмы остались долги перед кредиторами в 5 млрд рублей.

- Генеральный директор и владелец предприятия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство". Расследование по уголовному делу проведено следственной частью Главного управления МВД России по СКФО. Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает Усачева.