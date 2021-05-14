Мэрия Невинномысска хочет внести подрядчика из Ставрополя в черный список

Мэрия Невинномысска намерена внести ООО "Горстрой" в черный список подрядчиков. Об этом сообщил мэр Михаил Миненков в соцсетях.

По словам градоначальника, фирма пыталась сорвать строительство спортивной площадки по переулку Мельничному. Работы должны были уже начаться, но ООО «Горстрой» из Ставрополя - победитель аукциона - направлял претензии по аукциону, тянул время и не подписал муниципальный контракт. Помимо прочего, подрядчик настаивал на увеличении начальной стоимости контракта.

- Нами начата процедура признания победителя уклонившимся от заключения контракта, а также направлены документы для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Ждем решения УФАС России по Ставропольскому краю. Тем не менее, в скором времени мы планируем начать устройство спортплощадки с другим подрядчиком, - написал Миненков.