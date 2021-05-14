Житель Ставрополья на лотереях заработал на свадьбу

Житель Ставропольского края Александр Луговец выиграл в лотерее 706 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Мужчина и его мать уже десять лет участвуют в лотереях. Семья покупает билеты на каждые праздники.

- О выигрыше первой узнала мама. Она была дома и проверяла билеты на сайте, а я был на работе. Получаю от нее сообщение: «Срочно позвони». Я перепугался, думал, что-то случилось. Перезвонил и услышал: «Успокойся, все в порядке. Наконец-то мы победили в лотерее», - рассказывает Александр.

Приз поделили пополам. Деньги пойдут на ремонт в доме матери и на свадьбу Александра.