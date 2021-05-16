В Ставропольском крае 17 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность

В ближайшие дни, а именно с 17 по 19 мая в нашем регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Предупреждение касается юго-восточных районов Ставрополья. Так, в восточной части и центральных районах региона прогнозируется высокая пожароопасность. Будет существовать риск возгорания сухой травы и торфяников.

— Следует соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем. Нельзя разводить костры в лесах и степных территориях», — предупредили в управлении. При необходимости следует звонить по телефону 01.