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Общество16 мая 2021 12:52

В Ставропольском крае 17 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность

Будет существовать риск возгорания сухой травы и торфяников
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В ближайшие дни, а именно с 17 по 19 мая в нашем регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Предупреждение касается юго-восточных районов Ставрополья. Так, в восточной части и центральных районах региона прогнозируется высокая пожароопасность. Будет существовать риск возгорания сухой травы и торфяников.

— Следует соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем. Нельзя разводить костры в лесах и степных территориях», — предупредили в управлении. При необходимости следует звонить по телефону 01.