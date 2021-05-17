На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 72 человека

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 72 человек. Число зараженных в крае достигло 53960.

Число выздоровевших пациентов продолжает расти, и в целом уже превышает 51 тысячу. Ежесуточно увеличивается количество проводимых исследований на COVID-19.

На сегодня общее число сделанных тестов составляет более 1 миллиона 786 тысяч. Тестирование дает возможность выявлять новые случаи заражения.

Всем заболевшим оказывается помощь. Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. За прошедший день скончались пять человек с подтвержденным диагнозом.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1442.