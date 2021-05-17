В Ставропольском крае подешевели огурцы, помидоры и апельсины

В Ставропольском крае в апреле 2021 года стали дешевле зелень свежая на 8,9%, огурцы свежие – на 5,3%, помидоры свежие – на 3,0%, апельсины – на 2,4%, груши – на 1,4%, виноград – на 1,0 процента. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Тем временем выросла цена на мясо индейки на 3,1%, окорочка куриные, печень говяжью – на 2,7%, свинину в среднем – на 2,1%, баранину (кроме бескостного мяса), пельмени, манты, равиоли – на 1,1%, кур охлажденных и мороженых, колбасу полукопченую и варено-копченую – на 1,9%, консервы мясные для детского питания – на 1,0 процента.

Дешевле стала колбаса вареная на 2,9% и консервы мясные на 2,7 процента.