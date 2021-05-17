Житель Железноводска во время пьянки зарезал двух друзей

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Против 30-летнего жителя Железноводска возбудили уголовное дело. Он подозревается в убийстве двух или более лиц. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 13 мая, в одном из домов поселка Железноводский. Там во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомыми произошел конфликт.

Во время ссоры злоумышленник поочередно нанес удары руками по лицу и шее двум потерпевшим. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый поджег тела потерпевших во дворе дома. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.