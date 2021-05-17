Суд в Пятигорске признал экстремистской брошюру об отношениях наций

В Пятигорске закончилось рассмотрение апелляции по делу о признании экстремистской брошюру "Шаг к истине. Эльбрус между адыгами и карачаевцами". Об этом сообщает пресс-служба 5-го кассационного суда общей юрисдикции.

Эксперт ЭКЦ МВД по КЧР установил, что в материалах содержатся высказывания, в которых "негативно оценивается группа лиц, объединенная по признакам национальности", - адыги. Автор также позволил себе заявить о "превосходстве и преимуществе группы лиц «карачаевцы и балкарцы» над группой лиц «адыги»".

Прокуратура выступила с иском о признании материалов экстремистскими. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования, но автор решил оспорить решение еще раз. 5-й кассационный суд установил, что выводы экспертов верны и не подлежат опровержению. Жалобу не удовлетворили.

Отметим, что брошюра находилась в свободном доступе библиотеки.