Президент России продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 21 мая 2022 года срока федеральной государственной гражданской службы своему полпреду в СКФО Юрию Чайке.

Документ опубликован 17 мая на официальном портале правовой информации.

Напомним, экс-генеральный прокурор России Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 году. Сейчас ему 69 лет.

Согласно действующей редакции закона о госгражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет.

При этом гражданскому служащему, достигшему этого возраста и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

КСТАТИ!

Участвовавший во встрече в Пятигорске замруководителя администрации президента России Владимир Островенко отметил большой опыт, приобретенный Чайкой на ответственных государственных постах, в частности в должности министра юстиции и генерального прокурора, и выразил уверенность в том, что «он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы».

«Юрий Чайка многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией», - подчеркнул Островенко.