В 107 селах Ставрополья улучшат водоснабжение

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства края Романом Марченко. Одной из главных тем стало повышение качества водоснабжения на территории региона.

Так, в 2021 году запланировано построить или модернизировать еще 24 объекта. Это позволит решить проблему с водой для 129 тысяч жителей края.

На последующие три года намечено улучшить водоснабжение еще двухсот пятидесяти тысяч ставропольцев.

В целом, выполнение программы в 2020-2024 годах позволит улучшить в крае качество водоснабжения в 107 населенных пунктах.

На эти цели выделят в целом более 3,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.