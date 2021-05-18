Инспектор ДПС из Владикавказа стал миллионером, инсценируя аварии

- Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владикавказе инспектор ГИБДД с тремя жителями в возрасте от 21 до 43 лет сколотили состояние на подставных авариях. Последние занимались инсценировкой ДТП, а полицейский их оформлением с указанием ложных сведений. На лжеавариях в период с 3 ноября 2019 года по 20 февраля 2020-го аферисты заработали больше 2,5 млн рублей, рассказали «КП-Северный Кавказ» в СУ СК РФ по Северной Осетии. Именно столько удалось выманить обманом у страховых компаний.

В отношении теперь уже бывшего сотрудника ДПС и его подельников расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в составе организованной группы – 7 эпизодов), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог – 6 эпизодов).

- Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - комментирую в ведомстве.