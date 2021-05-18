В Железноводске построят экологическую деревню на 10 гектаров

Администрация Железноводска сообщила, что к 2025 году появится новая экологическая деревня, где любой желающий сможет познакомиться с казачьей культурой. Достопримечательность расположится на 10 гектарах у подножья горы Развалка.

В казачьем подворье устроят кафе, мастерские и другие этнические постройки. Строительство продлится с 2022 до 2025 года.

- Экодеревня - это, своего рода, синтез культурных традиций и современности. Строительством экологической деревни мы решаем целый ряд важных вопросов: делаем наш город-курорт еще более привлекательным для приезжих, популяризуем этническую и экологическую составляющую городской культуры, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Также с появлением новой достопримечательности появятся и новые рабочие места.