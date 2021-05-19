Полиция прокомментировала информацию о массовой драке в парке Победы Ставрополя

В Ставрополе полиция проводит проверку по факту потасовки на одной из улиц Ставрополя. Так, накануне в сети появилось видео, автор которого рассказал, что в одном из кафе возник конфликт между двумя молодыми мужчинами.

По предварительной версии, по причине оскорбления девушки

Информация о начавшемся конфликте поступила в дежурную часть одного из отделов полиции. К месту происшествия оперативно выехали правоохранители.

Свидетели инцидентасообщили, что между двумя мужчинами произошла потасовка. А находившиеся рядом отдыхающие ставропольцы пытались разнять разъяренных парней.

Известно, что в отдел внутренних дел доставили 14 человек. При этом протоколы об административном правонарушении были составлены только на двоих. Информация о массовой драке не подтвердилась. А процессуальное решение примут по результатам проводимой сейчас проверки.