Мусоровоз раздавил 3-летнего ребенка под Минеральными Водами

Фото с места ЧП: УГИБДД по СК

В Минераловодском городском округе случилось ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель мусоровоза собирал мусор в переулке Новом села Левокумское. На дорогу без ведома родителей выбежал 3-летний мальчик, который забрался под заднее колесо автомобиля. От травм ребенок скончался.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.