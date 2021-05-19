Махачкалу накрыла песчаная буря, жители республики делятся видео

Буря в Дагестане. Фото: стоп-кадр видео очевидцев Фото: СОЦСЕТИ

Большая песчаная буря накрыла сначала Кизляр, затем и Махачкалу. Пыль застелила горизонт, сильно упала видимость. Спасательные службы просят местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, тем более - садиться за руль.

Давно не было таких пылевых бурь. Жители республики делятся видео, где все вокруг заполонила мгла. Причиной непогоды стал ураганный ветер 15 метров в секунду.

- Для горожан такая погода стала полной неожиданностью. По прогнозам синоптиков, природной аномалии не ожидалось. Они спрогнозировали "взрыв" тепла и безветренный день. На кадрах, размещенных в соцсетях видно, как поднималась пыль, которую ветер принес в город, - заявили в мэрии Кизляра.

Также в ведомстве отметили, что пока неизвестно, как долго будет продолжаться ураган. Но у коммунальщиков точно прибавится работы.