На Ставрополье урожай зерновых соберут с 2 млн гектаров

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Ставропольский край посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он во время своей поездки в регион провел рабочую встречу с губернатором Владимиром Владимировым.

В ее рамках обсуждались темы, связанные с агропромышленным комплексом.

Одной из тем рабочей встречи стала реализация программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ситуация с влагообеспеченностью на сегодняшний день намного лучше, чем 2020 году году. Этой весной выпало 145 процентов от нормы осадков.

При этом состояние всходов — удовлетворительное, а ожидаемый урожай должен оказаться не меньше, чем в прошлом году.