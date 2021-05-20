В Ставрополе двух мужчин осудили за вымогательство 1,8 млн рублей

В Ставрополе закончили рассмотрение уголовного дела в отношении группы лиц, обвиненных в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые угрожали потерпевшим физической расправой, если тот не передаст им 1,8 млн рублей. Мужчина обратился в полицию. По факту против двух мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновным лицам наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.