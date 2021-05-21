В центре Ставрополя 26 мая временно приостановят подачу газа

Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе 26 мая с 08:00 до 17:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления прекратят подачу газа в жилые дома.

Итак, без газа останутся жители домов по адресам:

Без газа останутся некоторые дома по улицам Вокзальной, Гражданской, Горького, Орджоникидзе, Дзержинского, Войтика, Апанасенковской, Пионерской и Железнодорожной. Также под отключения попадут тупик Двинской, проспект Карла Маркса, проезд Промышленный и переулок Ползунова.

Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны. При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения срочно нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по номерам 104 или 112.

Тем временем ставропольцев предупредили об опасном солнце 21 мая. При таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы. Важно также носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову.