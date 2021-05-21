Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 15:32

В центре Ставрополя 26 мая временно приостановят подачу газа

Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны

Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе 26 мая с 08:00 до 17:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления прекратят подачу газа в жилые дома.

Итак, без газа останутся жители домов по адресам:

Без газа останутся некоторые дома по улицам Вокзальной, Гражданской, Горького, Орджоникидзе, Дзержинского, Войтика, Апанасенковской, Пионерской и Железнодорожной. Также под отключения попадут тупик Двинской, проспект Карла Маркса, проезд Промышленный и переулок Ползунова.

Жителям этих домов рекомендуется на время проведения работ закрыть все газовые краны. При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения срочно нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по номерам 104 или 112.

Тем временем ставропольцев предупредили об опасном солнце 21 мая. При таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы. Важно также носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову.

ЧП