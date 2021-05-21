Число зараженных на Ставрополье к 21 мая достигло 54230 Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом. Так, за весь период пандемии в краевом центре зафиксировано 10188 случаев. А за последние сутки заболело еще 16 человек.

На втором месте расположился Пятигорск – 2773. Там за сутки ковидом заразилось 5 человек. Что касается районов и округов, то на третьем месте Буденовский район, 2960 человек за весь период пандемии. А за вчерашний день не зафиксировано ни одного случая.

В Минераловодском городском округе число зараженных достигло 1692. А за сутки заболело три человека.

В Георгиевском городском округе за весь период пандемии – 2553. А за сутки диагноз подтвердился у 9 человек.

На Ставрополье за весь период пандемии скончалось 1460 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

А за сутки жертвами болезни стали 5 человек. Всего за весь период пандемии выздоровели – 51368 человек. За сутки победить болезнь смогли 88 пациентов. Число зараженных на Ставрополье к 21 мая достигло 54230.