Уголовное дело завели на ставропольца за пьяную езду

Инцидент произошел в Апанасенковском районе Ставрополья. Сотрудники ГИБДД остановили водителя, который из стороны в сторону двигался по улице.

За рулем оказался 43-летний житель Дивного с признаками опьянения.

- Сотрудники полиции предложили мужчине пройти процедуру освидетельствования на месте. Алкотектор показал наличие 0,34 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму, – Сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выяснилось также, что ранее он был лишен прав на полтора года за пьяную езду.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.