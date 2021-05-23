Житель Кисловодска организовал подпольное казино в Северной Осетии

Правоохранительные органы в Северной Осетии «накрыли» подпольный игорный клуб в Эльхотово. Организатором незаконного казино оказался 35-летний житель Кисловодска.

Игорный клуб находился в скрытом от всеобщего обозрения помещении одного из магазинов селения.

- При проведении осмотра игрового зала стражами порядка было изъято 11 единиц оборудования, используемого злоумышленником для противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

В отношении кисловодчанина заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.