Появилось видео задержания хулигана, облившего клеем девушку в торговом центре Ставрополя

Ставропольские полицейские установили местонахождение молодого человека, облившего клеем девушку.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись о том, что в одном из торговых центров краевой столицы мужчина, поднимаясь по эскалатору, облил девушку клеем.

Он испортил ей волосы, а также одежду.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений было возбуждено уголовное дело. Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний житель соседнего региона.

Парня доставили в городской отдел внутренних дел, где он признался в содеянном и принес извинения потерпевшей за свои действия. Сейчас молодой мужчина находится под стражей.