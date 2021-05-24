Молодая девушка с 6-летним ребенком отравилась газом в Дагестане

В Дагестане угарным газом отравилась 27-летняя девушка с 6-летним ребенком. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по республике, трагедия произошла 23 мая в одной из квартир дома по адресу: Офицерский переулок, город Дербент. Из той же квартиры в больницу города была доставлена 29-летняя жительница Махачкалы.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).