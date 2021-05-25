На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 34 человека

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 54449. За сутки диагноз подтвердился еще у 34 человек. За вчерашний день от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1480.

Число выписанных пациентов увеличилось еще на 59 человек. За весь период с болезнью сумели справиться уже более 51,5 тысячи пациентов.

Общее количество тестов на COVID-19, сделанных за весь период, составляет почти 1 миллион 823 тысячи исследований.