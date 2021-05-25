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Происшествия25 мая 2021 13:16

Студент медуниверситета из Ливана задержан в Ставрополе из-за наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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21-летний студент Ставропольского медицинского университета из Ливана пойман на попытке сбыть наркотики через закладки. Об этом сообщает антинаркотический комитет Ставропольского края.

При себе у иностранца были два пакета марихуаны, общая масса которой - около 50 грамм. Против студента возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере".

- До суда неудавшийся драгдиллер будет находиться в СИЗО, куда он был водворен судом по ходатайству следствия, - сказано в сообщении комитета.

ЧП