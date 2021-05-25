Глава Железноводска объяснил, откуда у него дорогой внедорожник

Глава Железноводска Евгений Моисеев на своей странице в Инстаграм прокомментировал опубликованную одним из местных СМИ новость, где говорится, что он владеет автомобилем Range Rover Vogue.

Новые модели этих машин стоят от 8,6 до 9,2 млн рублей. Сам Моисеев зарабатывает в месяц около 100 тысяч рублей.

Градоначальник ставропольского курорта объяснил, что купил этот автомобиль еще в 2004 году, когда трудился в собственном бизнесе.

- Да, я люблю этот автомобиль, я езжу на нем. Не стесняюсь, не скрываю это. Давайте говорить честно и менять тенденцию, что власть и чиновники плохие. Я сегодня здесь, а несколько лет назад был за стеной этого здания. Доброго дня и всем удачи, - обратился глава Железноводска к землякам.