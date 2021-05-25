На Ставрополье с июня стартует обязательная маркировка мороженого и сыров

С 1 июня на предприятиях Ставропольского края, как и по всей России, начнут маркировать молочную продукцию. На упаковках мороженого и сыров появится специальный код, который поможет отследить путь товара от завода до покупателя, сообщили в комитете по торговле региона.

Обязательная маркировка молочной продукции - это мера, направленная на повышение безопасности продукции и повышение прозрачности молочного рынка.

Маркировка поводится в несколько этапов. С 1 июня молочные заводы начнут маркировать мороженое и сыры, выпущенные после этой даты.

С 1 сентября должны быть промаркированы остальные молочные продукты сроком годности свыше 40 дней, а с 1 декабря - сроком годности до 40 дней. Идентификация молочной продукции фермерами начнется с 1 декабря 2022 года.

Среднесуточная мощность по производству сыров в крае составляет 28 тонн, мороженого - 110 тонн. Сыры изготавливают на 20 линиях, мороженое - на 24-х. На сегодняшний день работа по внедрению обязательной маркировки проведена на 29 предприятиях, каждое из которых могло выбрать способ идентификации.

Подавляющее большинство производителей решили этикетировать продукцию, остальные - наносить штрих-коды типографским методом. Общая готовность ставропольских переработчиков молока к маркировке продукции находится на уровне 80%.

Руководством края приняты меры для снижения нагрузки на предприятия, а также для сдерживания резкого удорожания продукции в связи с введением новой меры.

Комитет края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию вышел с инициативой дополнить перечень целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов на приобретение оборудования для маркировки.

Отметим, что проверить качество покупки может не только единая национальная цифровая система маркировки, но и любой гражданин с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак».