Ставропольские летние лагеря поучаствуют в программе возврата части денег за отдых

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросу реализации в крае программы возврата части денег за детский отдых.

Напомним, что по инициативе президента России в стране стартует новая мера стимулирования детского отдыха в виде возврата до 50% стоимости путевок в детские лагеря.

Как сообщил и.о. министра образования края Евгений Козюра, планируется, что участниками программы на Ставрополье станут 18 детских оздоровительных лагерей. Уже завершается работа по оформлению необходимых документов.

Глава края поставил задачу зарегистрировать как участников программы все 18 лагерей до 27 мая.

– Доведите эту работу до конца. Мы должны дать возможность родителям вернуть часть потраченных средств. На Ставрополье эта мера поддержка должна работать в полную силу, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Руководству оздоровительных лагерей и главам муниципалитетов дана установка провести разъяснительную работу среди родителей о порядке подачи документов и оказать помощь при их оформлении.