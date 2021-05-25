В Ставрополе наказали автомобилиста за выезд на встречку по Карла Маркса

В пресс-службе ГИБДД России по Ставропольскому краю опубликовали видео, где явно молодой автомобилист выехал на встречную полосу на Карла Маркса и, осознав ошибку, неловко отъехал назад.

- Только после того, как водитель увидел стоп-линию и движущиеся во встречном направлении автомобили, он понял, что свернул не на ту полосу. Сотрудниками полиции личность водителя установлена, - сказано в сообщении пресс-службы.

Им оказался 21-летний житель Михайловска. Он уже получил свой штраф и известность. Отметим, что сотрудники ГИБДД опубликовали видео с музыкальной композицией "Учат в школе" на фоне, намекая, что никогда не поздно восполнить пробелы в знаниях.