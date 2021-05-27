Главарь мошенников, обманувших три банка, пойдет под суд на Ставрополье

На Ставрополье утвердили обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

На скамью подсудимых сядет главарь группы, состоявшей из пяти человек, включая его самого. С сентября 2019 по март 2020 года они обращались в банки Пятигорска, предоставляя подложные документы на покупку мебели. Три банка выдали более 4 млн рублей, которые были похищены.

- В отношении одного из участников организованной группы в прокуратуре Ставропольского края также утверждено обвинительное заключение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении иных соучастников расследование продолжается, - сказано в сообщении прокуратуры.