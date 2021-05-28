Бюджет Ставрополья за первый квартал исполняется согласно плановым назначениям

С начала 2021 года в бюджете Ставрополья появилась еще одна статья доходов

Расходы бюджета за это время составили 29,5 миллиарда – на 7 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы составили 30,7 миллиардов рублей.

Эту информацию представила депутатам исполняющая обязанности зампредседателя Правительства – министра финансов края Лариса Калинченко на заседании комитета Думы Ставрополья по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председательством Юрия Белого, краевые депутаты заслушали

Также с начала 2021 года появилась еще одна статья доходов. Теперь федеральное казначейство перечисляет в краевую казну регионов проценты за пользование остатками бюджетных средств на счетах. В первом квартале эта сумма составила 36,8 миллионов рублей.

Парламентарии уделили внимание вопросу сбалансированности бюджетов муниципальных образований: с текущего года они перестали получать упраздненный единый налог на вмененный доход. Первый вице-спикер Думы Дмитрий Судавцов отметил, что ситуация в территориях после замены поступлений от ЕНВД дотациями и другими видами налогов требует дополнительного анализа по истечении полугодия.

Также участники заседания обратили внимание, что некоторые из национальных проектов и региональных программ реализуются с запозданием по ряду причин.

- Первый квартал закончился, но исполнение некоторых составляет 0%. Бюджетные деньги должны быть освоены, – отметил Юрий Белый.