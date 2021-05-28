В Михайловске поймали водителя, насмерть сбившего 17-летнюю девушку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 8 мая, в Шпаковском районе Ставрополья. Водитель на автомобиле неустановленной марки, находясь на перекрестке улиц Кочубея и Луговой Михайловска, сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Молодая ставропольчанка получила множественные травмы.

Девушку по имени Даша доставили в больницу. К сожалению 13 мая пациентка с травмами скончалась. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Все эти дни правоохранители занимались поиском подозреваемого, скрывшегося с места происшествия. В итоге злоумышленником оказался 49-летний житель Михайловска. Выяснилось, что сразу после ДТП подозреваемый продал машину в соседнюю республику.

Мужчина задержан. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Этот инцидент прокомментировал и глава Михайловска – Игорь Серов:

- Человек, сбивший девушку Дашу 8 мая 2021 г.ода найден! Благодарю следственный комитет, министерство внутренних дел и всех жителей округа за помощь в поимке преступника!