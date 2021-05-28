Змея, убитая на Ставрополье, поразила жителей своими размерами

Фото: instagram.com/26stav
Жители села Горнозаводского Кировского округа Ставрополья заметили змею невероятных размеров. Очевидцы сфотографировали ее и выставили снимок в сеть.
По словам авторов фото, длина змеи — не менее 6 метров.
Рептилия поразила жителей региона своими размерами. Кто-то из местных жителей написал в комментариях к фото, что 6-ти метрового желтобрюхого полоза переехал водитель на трассе.
Тем временем спасатели противопожарной и аварийно-спасательной службы предупреждают, что с приходом тепла на Ставрополье активизировались змеи.
Так за последние две недели пассовцы пять раз выезжали на отлов змей в частных домах и учреждениях.
Чтобы избежать неприятной встречи с пресмыкающимся, ставропольцам советуют: отправляясь на природу, надевать максимально закрытую одежду. Например, икры ног должны быть защищены.
Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной.