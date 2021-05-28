Илону Маску предложили построить завод Tesla на Ставрополье

Мэр промышленной столицы Ставрополья предложил американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маску создать в Невинномысске завод Tesla.

— Совсем недавно он (Илон Маск) выступил на просветительском марафоне «Новое знание» и ответил на вопросы российских студентов. Во время своего выступления Илон сделал сенсационное заявление, что в России появится завод Tesla

Сегодня отправил письмо с предложением о сотрудничестве Илону Маску, — сообщил глава Невинномысска Михали Миненков.

— У нас максимальные налоговые льготы, идеальная логистика, а также креативный пиар Tesla в моем аккаунте в Instagram. Рассчитываю на сотрудничество с Вами! Как тебе такое, Илон Маск? — подытожил Миненков.

Напомним, что после этой фразы «Как тебе такое, Илон Маск?» прославился на весь мир и 18-летний Сергей Артюшенко. В нашем регионе его знают, как «ставропольского кулибина».

А головокружительную славу он получил благодаря своей переделке старого автомобиля. Юноша собрал «жигули-наоборот» — автомобиль, появление которого на улицах Ставрополя вызвал настоящий фурор в соцсетях.

Сергей Артюшенко написал в твиттере «Как тебе такое, Илон Маск?». А тот ответил местному кулибину «Хаха офигенно».