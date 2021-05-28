Фермеров Апанасенковского округа Ставрополья поймали на уничтожении гектара лесополосы

В Россельхознадзоре рассказали, что глава крестьянского фермерского хозяйства виновен в уничтожении полутора гектара лесополосы, которую высадили за счет региона. Он спилил деревья и оставил захламленную территорию.

Теперь в лесополосе плешь: на земле валяются кучи сухих веток и опилок. Все это произошло в Апанасенковском муниципалитете Ставрополья. Сотрудники надзорного ведомства уже составили протокол, за административное нарушение главе хозяйства грозит штраф до трех тысяч рублей.

Почему так важны лесополосы? Они улучшают почву и не выступают природной защитой от оползней и подтоплений. Поэтому регион строго следит за сохранением лесонасаждений.