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Общество28 мая 2021 22:01

Фермеров Апанасенковского округа Ставрополья поймали на уничтожении гектара лесополосы

Нарушителя законодательства ждет штраф
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Россельхознадзоре рассказали, что глава крестьянского фермерского хозяйства виновен в уничтожении полутора гектара лесополосы, которую высадили за счет региона. Он спилил деревья и оставил захламленную территорию.

Теперь в лесополосе плешь: на земле валяются кучи сухих веток и опилок. Все это произошло в Апанасенковском муниципалитете Ставрополья. Сотрудники надзорного ведомства уже составили протокол, за административное нарушение главе хозяйства грозит штраф до трех тысяч рублей.

Почему так важны лесополосы? Они улучшают почву и не выступают природной защитой от оползней и подтоплений. Поэтому регион строго следит за сохранением лесонасаждений.

Экология