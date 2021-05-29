Боевику ИГИЛ* из Дагестана дали 12 лет "строгача"

В Дагестане к 12 годам тюремного заключения в колонии строгого режима приговорили местного жителя, присягнувшего запрещенной в России международной террористической группировке ИГИЛ.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СУ СКР по РД, Азамат Хаджиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 208 УК РФ (создание незаконного вооруженного формирования), 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 222.1 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов, совершенный организованной группой), 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное организованной группой) и 317 УК РФ (приготовление к совершению посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По данным ведомства, в январе 2017 года осужденный создал террористическую ячейку на территории республики, привлек сообщников, планируя убийство сотрудников правоохранительных органов. Все члены группировки прошли специальное обучение и, вооружившись огнестрельным оружием и бомбами, уже готовились совершить теракт, но были вовремя задержаны.

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация