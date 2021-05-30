1 июня на Ставрополье стартует XIV Международный юношеский конкурс пианистов им. В. Сафонова

Торжественная церемония открытия творческого состязания начнется в Ставропольском краевом театре оперетты Пятигорска с участием Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова, лучших учащихся и студентов музыкальных образовательных учреждений края, а также лауреата международных конкурсов, в том числе XI конкурса им. В.И. Сафонова, нашего воспитанника, а ныне учащегося колледжа для одаренных детей при Ростовской государственной консерватории Сергея Давыдченко.

Музыкальное событие продлится с 1 по 6 июня. Всего на конкурс в этом году подали 95 заявок из 40 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

К участию допустили 70 музыкантов, из них 24 из Ставропольского края. Пятигорск представят 7 молодых исполнителей.

Конкурсные прослушивания пройдут в трех возрастных группах: до 9 лет, 10 - 12 лет и 13 - 15 лет.