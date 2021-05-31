В Пятигорске разыскиваются очевидцы смертельного ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 31 мая, около 05:00, на ул. Островского. Водитель ВАЗ-21061, двигаясь со стороны ул. Пащенко в направлении ул. Новой, не справился с управлением и врезался в дерево.

От полученных травм 28-летний водитель, местный житель, скончался до приезда скорой помощи.

Удар был такой силы, что автомобиль восстановлению не подлежит.

Выяснилось, что за последние два года водитель 7 раз привлекался к административной ответственности за различные, в том числе грубые нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту гибели водителя проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска обращаются ко всем возможным свидетелям этого происшествия сообщить имеющуюся информацию по номеру дежурной части ГИБДД (88793)976314 и дежурной части ОМВД по городу Пятигорску (88793)331030.