Житель Северной Осетии, убивший двух человек у автомастерской, получил 15 лет колонии

Пресс-служба суда Северной Осетии сообщает, что Олег Хосонов, который застрелил двух человек в Беслане, получил 15 лет колонии строго режима. Конфликт произошел у автомастерской, в итоге - два трупа.

Это случилось летом 2018 года. Брат обвиняемого повздорил с местным жителем и начал драку. Когда об этом узнал Хосонов, он приехал к автосервису с ружьем "ИЖ-81 (Ягуар)" 12-го калибра.

Ему хватило два точных выстрела. На место происшествия вызвали полицию, следователи нашли и задержали убийцу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом случае стрельбы. Автослесарь застрелил соседей из-за того, что их дети поругались во время игры.