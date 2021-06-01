На Ставрополье началась проверка после информации об отравлении девушки-подростка наркотиками

В сети появились несколько пугающих видео с девушкой-подростком. Действие происходит в городе Благодарный Ставропольского края.

На кадрах – девочка, которая находится, по всей видимости, под воздействием опасных веществ. На место выехали местные правоохранители и медики.

Выяснилось, что героиней ролика стала 16-летняя жительница Благодарного. Она состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних в районном отделе внутренних дел.

Против родителей подростка сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили протокол по статье: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сейчас правоохранители продолжают проверять данные об отравлении девушки «опасными веществами». Подробности инцидента уточняются.