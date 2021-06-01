Ставропольская делегация во главе с губернатором поучаствует в ПМЭФ-2021

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Делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме – 2021 (ПМЭФ). Форум начнет работу завтра, 2 июня, и закончит 5 числа этого же месяца.

Члены ставропольской делегации с главой региона встретятся с руководством российских и иностранных компаний, главами субъектов России. Планируется подписание важных соглашений.

– Петербургский международный экономический форум – стратегическая площадка, которая открывает перед регионами новые перспективы развития. Мы заинтересованы максимально использовать её возможности для расширения круга деловых партнёров Ставрополья, привлечения новых инвестиций, ускорения темпов экономического роста в крае, что особенно важно сейчас – после пика пандемии, – считает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, что ПМЭФ – это мировая площадка, объединяющая представителей российских и иностранных деловых кругов, экспертов. В рамках форума проходят встречи представителей власти из России и других стран.

В этом году девизом Петербургского международного экономического форума стало высказывание: «Снова вместе. Экономика новой реальности».