«Лермонтовка» поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова презентует свои возможности в рамках крупнейшего международного события в области экономики и развития технологий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что форум пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Участие учреждения культуры Ставрополья в представительном мероприятии стало возможным благодаря победе библиотеки во Втором фестивале Russian Creative Week - учреждение вошло в топ-30 проекта «АртДворик» в конкурсе молодежных проектов в сфере креативных индустрий.

Специалисты библиотеки поучаствуют в образовательном акселераторе, по итогам которого будут отобраны десять лучших проектов, а также станут участниками образовательных мероприятий фест-форума «Российская креативная неделя» в Москве.

«АртДворик» - это концепция нового видения уличного пространства библиотеки. Всего на конкурс было направлено 313 заявок из 50 регионов России. По результатам заявок было отобрано 30 лучших идей.

Петербургский международный экономический форум - одно из крупнейших событий в сфере экономики и бизнеса. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года - под патронатом Президента России.