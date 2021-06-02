Инженеры «Невинномысского Азота» стали лауреатами всероссийского конкурса

Фото: «Невинномысский Азот»

Сотрудники «Невинномысского Азота», входящего в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, вновь доказали свой профессионализм – в XXI Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2020» сразу трое «азотовцев» завоевали звания лауреатов.

Престижное отраслевое состязание в этот раз собрало 70 тысяч инженерных специалистов со всей страны, конкурс проходил в два тура по 46 номинациям. Торжественное награждение состоялось в Правительстве Ставропольского края, благодарственные письма невинномысским химикам вручил лично Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Лауреатами в категории «Профессиональные инженеры» стали начальник цеха № 18 по производству сложных минеральных удобрений «Невинномысского Азота» Виктор Задков и ведущий специалист централизованного отдела технического контроля – испытательного центра Надежда Филатова, в категории «Инженерное искусство молодых» - лаборант химического анализа централизованного отдела технического контроля – испытательного центра Яна Кузьмина. Поздравляя победителей Глава региона отметил, что для края очень важно сохранять преемственность качества подготовки инженерных специалистов и повышать престиж профессии.