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Происшествия3 июня 2021 18:01

Стали известны подробности дела вооруженных бандитов из Пятигорска

Группа получила сроки
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Ставропольский краевой суд закончил рассмотрение уголовного дела против группировки, которая занималась разбоем на КМВ. "КП-Ставрополь" узнала имена обвиняемых.

Группу организовали летом 2018 года. В ее состав вошли как жители края, так и соседних республик. Одно из преступлений было совершено в августе 2018 года. Злоумышленники проникли в дом пенсионера и, угрожая ему пистолетом, заставили назвать код от сейфа. Всего они замешены в пяти эпизодах преступлений, которые происходили в Пятигорске, станице Лысогорская и поселке Юца.

- Жертвами фигурантов дела становились люди, которые не могли оказаться сопротивление. Это одинокие женщины с детьми, пожилые люди. Врывались в дома, связывали и под угрозой жизни добывали информацию о том, где что находится, - рассказывает источник "КП-Ставрополь" в суде.

По словам собеседника издания, банду организовал Армен Б., в нее входили Рустам К., Геворг М. и Алик Р. Первым двум вменили по одному эпизоду разбоя, а двум другим - больше четырех. Мужчины готовились к своим нападениям. В том числе - выезжали на стрельбища в лесу. При обыске у Армена Б. нашли оружие, а у Алика Р. еще взрывное устройство.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил организатору банды наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сказано в официальном сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что в банду входили пять человек. Один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Точное число участников банды пока не известно, подчеркнул источник "Комсомольской правды".