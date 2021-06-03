Банде, грабившей стариков, вынесли приговор в Ставропольском крае

В Ставропольском крае вынесли приговор банде, совершившей разбойные нападения на территории КМВ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Группу организовали летом 2018 года. В ее состав вошли как жители края, так и соседних республик. Мужчины грабили слабых и незащищенных граждан - мать с годовалым ребенком, пенсионеры и инвалиды. Одно из преступлений было совершено в августе 2018 года. Злоумышленники проникли в дом пенсионера и, угрожая ему пистолетом, заставили назвать код от сейфа. Всего они замешены в пяти эпизодах преступлений, которые происходили в Пятигорске, станице Лысогорская и поселке Юца.

Установлено, что в банду входили пять человек. Организатору вменяли статьи "Бандитизм", "Разбой", "Кража", "Покушение на кражу" и "Хищение оружия". Еще одного человека обвиняли в хранении взрывного устройства. Один из группировки заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и несколькими месяцами ранее уже был осужден. Остальные услышали свое наказание только 3 июня.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил организатору банды наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.