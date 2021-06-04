На Ставрополье экс-полицейский осужден за мошенничество

Экс-начальник отдела специальных экспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю стал фигурантом уголовного дела. Он признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства в январе 2020 года бывший правоохранитель получил от своего знакомого 500 тысяч рублей.

Эти деньги передавались за решение вопроса об указании в экспертном заключении меньшего чем в действительности размера наркотического средства по материалу проверки о хранении наркотиков.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Человек, который передал деньги, также признан виновным.

Против него возбуждено дело по статье: «Посредничество во взяточничестве». За это суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

- По результатам служебной проверки, проведенной подразделением собственной безопасности краевого Главка, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в краевой полиции.