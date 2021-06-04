На Ставрополье под колесами поезда погибла 26-летняя девушка

Трагедия произошла накануне на железнодорожном перегоне «Палагиада — Ставрополь». Там под колесами поезда погибла 26-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В ведомстве прокомментировали, что по предварительным данным, причиной гибели девушки стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Жертвой обстоятельств стала жительница Краснодарского края.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.