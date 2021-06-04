На Ставрополье ожидают первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Ставропольский край направил в Министерство здравоохранения РФ заявку на получение 360,5 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»).

Эта вакцина отличается однократным введением и предназначена для иммунизации населения в возрасте 18-40 лет. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева.

«Спутник Лайт» - это по сути облегченный вариант двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак». В отличие от двухкомпонентной версии «Спутник Лайт» формирует иммунитет на 8 - 9 месяцев (двухкомпонентная вакцина - до двух лет).

После поступления в регион препарата «Гам-Ковид-Вак Лайт» получить его можно будет, как записавшись на вакцинацию дистанционно посредством порталов госуслуг или минздрава края, так и обратившись в пункт вакцинации.

Напомним, жителям Ставрополья на сегодняшний день доступны «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «Эпиваккорона» («Вектор») и «Ковивак» центра им. Чумакова. Все они доказали свою высокую эффективность.

- Вся поступающая в край вакцина маркирована и проверена на подлинность. Маркировка проверяется на федеральных пунктах выдачи вакцины, краевом складе медикаментов и в медорганизациях. Такая тщательная проверка необходима в связи с ведением учета привитых граждан в федеральном регистре вакцинированных, - добавила Наталия Звягинцева.

Напомним, на сегодняшний день в крае от COVID-19 привились более 268 тыс. человек. Второй компонент получили около 212 тыс. жителей края.